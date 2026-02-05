La Volta Valenciana ha vissuto una giornata molto strana e caotica in questa seconda tappa. Il programma prevedeva la cronometro di 17 km da Carlet a Arginet, uno snodo cruciale per l'equilibrio della classifica generale che avrebbe dovuto dare un buon vantaggio a Remco Evenepoel. Il forte vento che ha spazzato il percorso fin dal mattino ha però consigliato l'organizzazione, in accordo con squadre e giuria, alla neutralizzazione dei tempi. Dopo un lungo conciliabolo, si è deciso di correre la cronometro con le bici tradizionali da strada, più semplici da controllare e meno pericolose in situazioni di forte vento, e soprattutto di assegnare solo la vittoria di tappa senza tener conto dei distacchi per la classifica generale.

Doppietta RedBull, Remco davanti a Vlasov

Alcuni dei corridori più attesi, come Joao Almeida, hanno tirato i remi in barca e hanno pedalato in tutta tranquillità, facendo una passeggiata tra partenza e arrivo. Altri si sono impegnati a fondo e naturalmente Remco Evenepoel è stato tra questi. Con il suo solito piglio deciso, il campione del mondo a cronometro di ciclismo è partito nella sua missione di continuare la striscia di vittorie stagionali e ribadire il suo ruolo di numero uno della specialità.

Nonostante la neutralizzazione dei tempi, Evenepoel ha sciorinato una prestazione impeccabile, chiudendo a 50 e mezzo di media su un percorso con circa 200 metri di dislivello, tante curve nella parte iniziale e il forte vento.

La RedBull ha confermato il convincente avvio di stagione piazzando il redivivo Vlasov al secondo posto, a 8'' dal caposquadra, con Vacek, Turner e Vermeersch a seguire.

Pellizzari e Tiberi hanno fatto segnare tempi simili, chiudendo a 56'' e 57'' da Evenepoel.

La Volta Valenciana continua domani, venerdì 6 febbraio, con una tappa che dovrebbe favorire i velocisti, mentre sabato è in programma la frazione più impegnativa con l'arrivo a Teulada.

Romeo: 'Era possibile gareggiare'

La decisione di neutralizzare i tempi ha trovato d'accordo gran parte del gruppo della Volta Valenciana, ma nel dopo corsa è emersa anche qualche voce più critica, come quella di Ivan Romeo. Il giovane spagnolo della Movistar non ha approvato quella che ritiene una decisione a metà.

"Sono partito senza troppa motivazione, dopo tutto quello che è successo." ha raccontato Romeo.

"È stato difficile concentrarsi, visto che fino a due ore prima della gara eravamo lì a consultarci in chat per capire cosa avremmo dovuto fare. Non è la situazione ideale. Non sono nemmeno contento di quello che è stato deciso alla fine. Penso che le condizioni non fossero ideali, ma che fosse comunque possibile gareggiare. Alla fine in questa tappa andavamo ancora a 50 km/h. Non capisco perché i tempi non dovrebbero essere considerati nella classifica generale. Per me non ha senso. Se non dobbiamo correre rischi, allora non dovremmo correre affatto" ha commentato Romeo.