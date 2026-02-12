La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) ha preso netta posizione in merito alla diffusione di un video del Partito Democratico. Il filmato utilizzava immagini degli atleti Amos Mosaner e Stefania Constantini, campioni olimpici, per promuovere una specifica posizione in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Il presidente della FISG, Andrea Gios, ha sottolineato che la federazione non è stata in alcun modo informata né coinvolta nell’iniziativa, definendo altresì inopportuno l’uso delle immagini per fini politici.

La presa di distanza ufficiale della Federghiaccio

Andrea Gios ha dichiarato con fermezza che “la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio è totalmente estranea all’iniziativa e non è stata in alcun modo informata né coinvolta”. Ha inoltre affermato che “riteniamo inopportuno e non condivisibile l’utilizzo di immagini dei nostri atleti per finalità di carattere politico. Lo sport deve restare autonomo e indipendente rispetto a qualsiasi strumentalizzazione di parte”.

Il presidente ha poi ribadito che la FISG “tutela i propri atleti e i valori dello sport, che rappresentano un patrimonio comune e non devono essere associati a messaggi o campagne di natura politica”.

Contesto e reazioni

Il video in questione, diffuso sui canali social del Partito Democratico, mostra gli atleti azzurri Amos Mosaner e Stefania Constantini in azione, con l’obiettivo di promuovere una posizione in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo.

La reazione della FISG è arrivata tramite una nota ufficiale, con l’intento di chiarire la propria estraneità all’iniziativa e di difendere l’autonomia dello sport.

Sconcerto per l’uso politico delle immagini

Anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha espresso il proprio sconcerto per l’utilizzo delle immagini degli atleti durante le competizioni olimpiche a fini politici, definendolo “vergognoso” e “irrispettoso nei confronti degli atleti, che sono stati coinvolti a loro insaputa”.

Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha definito l’uso delle immagini “vergognoso”, sottolineando come tale pratica politicizzi il referendum e offenda lo sport, oltre a danneggiare l’immagine del Partito Democratico stesso.