Federica Brignone torna in gara oggi, domenica 15 febbraio 2026, alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina. L'atleta sarà impegnata nella prova del gigante femminile, in una delle giornate più ricche di appuntamenti per gli azzurri.

La diretta live testuale di OA Sport accompagnerà il pubblico minuto per minuto. Il gigante femminile è in programma alle ore 10.00 e alle ore 13.30, in parallelo con gare di curling, bob, biathlon, sci di fondo e altre discipline.

Il ritorno di Brignone e il contesto olimpico

Federica Brignone, reduce dall'oro conquistato nel super‑G, rientra in pista per il gigante femminile.

La prima manche è prevista alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.30. La sciatrice indosserà il pettorale numero 14. Gareggerà insieme alle connazionali Lara Della Mea (pettorale 12), Sofia Goggia (17) e Asja Zenere (25).

La giornata è descritta come “una delle più dense di eventi” da OA Sport, che fornirà la cronaca in tempo reale di tutte le competizioni in calendario.

Una domenica ricca di emozioni per l’Italia

Oltre allo sci alpino, l'Italia sarà protagonista in diverse discipline: il curling maschile, il monobob femminile, il biathlon, lo sci di fondo e lo snowboard cross a squadre miste. Il medagliere azzurro occupa attualmente il secondo posto, con 18 medaglie totali (sei ori, tre argenti e nove bronzi).

L'obiettivo odierno è scalare ulteriormente la classifica.

La giornata olimpica promette emozioni continue, con appuntamenti che inizieranno già dal mattino e un calendario fitto fino al pomeriggio.

Focus sulle gare

Il gigante femminile si svolgerà con la prima manche alle ore 10.00 e la seconda alle ore 13.30. Le azzurre in gara saranno Brignone, Della Mea, Goggia e Zenere. Brignone arriva all'appuntamento con rinnovata fiducia dopo il successo nel super‑G, dichiarando di “sperare di vivere la prossima gara con la stessa tranquillità” delle precedenti competizioni.