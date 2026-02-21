Venerdì 21 febbraio, Filippo Ganna ha festeggiato la sua prima vittoria stagionale nella terza tappa della Volta ao Algarve, una cronometro individuale di 19 chilometri in cui ha battuto Juan Ayuso e Paul Seixas. Tuttavia, la gioia del successo è stata attenuata da una sanzione inflitta al campione della INEOS Grenadiers, alimentando il dibattito sulle normative nel ciclismo.

Sanzionati anche Jungels e Vauquelin

La giuria ha contestato a Filippo Ganna di non aver reso disponibili la sua bicicletta e l’attrezzatura per l’ispezione almeno dieci minuti prima dell'inizio della cronometro, una violazione delle norme.

Di conseguenza, Ganna ha ricevuto una multa di 200 franchi svizzeri. Non è stato solo Ganna a ricevere una sanzione: altri dodici corridori sono stati multati per la stessa ragione, inclusi i compagni di squadra Bob Jungels e Kévin Vauquelin. La multa più elevata, però, è stata inflitta a Christian Knees, DS della INEOS Grenadiers, costretto a versare 200 franchi svizzeri per ogni corridore multato, per un totale di 600 franchi svizzeri, una sanzione che testimonia la responsabilità dell'intero team nel rispettare le normative vigenti.

'Puntiamo alla Sanremo'

Nonostante questa sanzione, Filippo Ganna ha voluto sottolineare la soddisfazione per la vittoria conseguita, evidenziando che la sua preparazione stagionale ha avuto un focus particolare sulle classiche piuttosto che sulle cronometro.

"Lo scorso inverno non ero molto concentrato sulle cronometro. Sì, abbiamo modificato un po' la posizione, ma è sempre una lotteria", ha dichiarato Ganna in un’intervista alla telecamera di WielerFlits.

Il ventinovenne piemontese ha anche chiarito che la sua priorità resta rivolta alle classiche di primavera, con particolare attenzione alla Milano-Sanremo, prevista per il 21 marzo. Ganna mira a migliorare il secondo posto ottenuto lo scorso anno, ponendo dunque grandi aspettative su se stesso e sul suo team. "Puntiamo alla Sanremo, poi si vedrà. Al momento sono davvero contento di questa vittoria; mi piace sempre venire qui in Algarve", ha spiegato, accennando anche al fatto che la sua forma fisica non è ancora al top, ma è consapevole di avere tempo per rifinire la preparazione.