Nella tappa più impegnativa, la quarta, del Giro di Sardegna è emersa in maniera inequivocabile l'attesa supremazia della Soudal Quickstep. La squadra belga ha comandato la corsa a suo piacimento, mettendo fuori gioco il capoclassifica Nicolò Garibbo e imponendo una netta selezione sulla salita di Su Pradu, punto nevralgico di tutto il Giro. Nel finale, è stato Filippo Zana a concretizzare il lavoro di tutto il team con un assolo vincente che lo ha portato a vincere la tappa sul traguardo di Nuoro e a indossare la maglia di leader.

Garibbo presto in ritardo, Soudal dominante

Per la quarta giornata di corsa, il Giro di Sardegna ha proposto la tappa più dura, caratterizzata dalla lunga salita verso Su Pradu, una scalata di oltre dieci chilometri con lo scollinamento a poco più di venti dall'arrivo. La corsa è filata via in modo molto lineare, senza tentativi di fuga, finchè salendo verso Nuoro il gruppo ha cominciato a selezionarsi.

La Soudal Quickstep, attesa come la squadra faro della corsa, ha preso le redini del gruppo ed è riuscita a provocare una decisa selezione per spianare la strada ai suoi leader Filippo Zana e Gianmarco Garofoli.

Il leader della classifica generale Nicolò Garibbo è rimasto presto irrimediabilmente staccato, pagando probabilmente le fatiche dei giorni scorsi. Sulla salita di Su Pradu, i Soudal hanno continuato a mettere pressione, finchè Zana e Garofoli sono entrati in azione personalmente con una serie di scatti. I due non sono riusciti ad andarsene, ma dagli attacchi si è scremato un gruppetto di undici corridori, tra cui un terzo Soudal, Vervaeke, e quindi Van Bekkum, Pericas, Verre, Jackowiak, Ruiz, De Cassan, O'Brien e Bock.

Doppietta Zana - Garofoli in classifica

Vervaeke si è poi messo al servizio di Zana e Garofoli, incaricandosi di guidare il gruppo nella discesa e i saliscendi verso il traguardo di Nuoro.

Nel finale, i Soudal sono finalmente riusciti ad approfittare della superiorità numerica e qualitativa sganciando Filippo Zana. L'ex tricolore ha guadagnato una decina di secondi, poi ha approfittato della situazione che si è creata alle sue spalle, con scatti e rallentamenti, per mettere al sicuro la vittoria. Zana ha così conquistato tappa e maglia, mentre Verre ha anticipato Vervaeke, Garofoli e De Cassan per il secondo posto a 36''.

In classifica generale Zana è passato al comando con 46'' su Garofoli, 1'39'' su Verre, 1'45'' su Jackowiak, Ruiz, De Cassan e Pericas. Il Giro di Sardegna si concluderà domani, domenica 1° marzo, con una tappa per velocisti.