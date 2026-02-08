La Coppa Italia di pallavolo maschile arriva all’atto conclusivo. Oggi (domenica 8 febbraio) alle ore 18.00 si gioca la finale presso l’Unipol Arena di Bologna, completamente sold-out per questo evento. A contendersi il trofeo saranno Itas Trentino e Rana Verona in una finale inedita, visto che queste due squadre non si sono mai affrontate nell’epilogo di Coppa Italia. Rana Verona andrà a caccia del primo storico trionfo in questa competizione, nella sua seconda finale consecutiva, dopo quella persa 3-2 lo scorso anno contro Civitanova. Dall’altra parte invece Trento proverà a ritrovare un trofeo che manca in bacheca da tredici anni.

La finale di Coppa Italia sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

I risultati delle semifinaliI

Nel match inaugurale della Final Four, l’Itas Trentino ha avuto la meglio sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza al tie-break dopo oltre due ore di gioco per 3-2 (25-21, 16-25, 23-25, 25-22, 15-11). I dolomitici hanno saputo reagire a una Piacenza capace di portarsi avanti due set a uno. Non sono bastati, ai biancorossi, i 23 punti di un Bovolenta, mentre Trento ha trovato risposte decisive dai propri uomini chiave: Faure con 24 punti e Flavio con 10 punti. La seconda semifinale ha invece avuto un copione più netto: la Rana Verona ha travolto la Sir Susa Scai Perugia con un secco 3-0 (25-19, 25-21, 25-19).

I veneti hanno imposto ritmo e aggressività fin dall’inizio, trovando in Keita e Darlan due terminali offensivi imprendibili: 17 punti per il primo e 13 punti per il secondo.

Gli ultimi precedenti tra Trento e Verona

I due precedenti più recenti di SuperLega sorridono entrambi a Verona, capace di imporsi contro Trento sia in casa sia in trasferta. L’11 gennaio 2026, nel confronto disputato alla ilT quotidiano Arena, Verona ha espugnato il campo dei dolomitici al termine di una sfida combattuta, chiusa sul 3-2. Ancora più netta, la vittoria del 2 novembre 2025, quando davanti al proprio pubblico la squadra gialloblù si è imposta per 3-1. Risultati che danno quindi a Verona la certezza di poter superare gli avversari, ma Trento possiede le carte in regola per rifarsi.