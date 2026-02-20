La Fiorentina ha ottenuto una vittoria netta in trasferta contro lo Jagiellonia Białystok, imponendosi per 3-0 nella gara d’andata dei playoff di Conference League. I gol di Ranieri, Mandragora e Piccoli su rigore hanno messo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

La partita si è svolta in una serata gelida, con la Fiorentina che ha faticato nel primo tempo, concedendo campo agli avversari e lamentando la direzione dell’arbitro, particolarmente severo nei confronti dei viola. Solo nel finale della prima frazione la squadra ha sfiorato il vantaggio con un tiro di Fabbian respinto da Abramowicz.

La ripresa che cambia la partita

Al rientro in campo, la Fiorentina ha cambiato marcia: al 54’ Ranieri ha sbloccato il risultato con un potente colpo di testa su cross di Fazzini. Al 66’ Mandragora ha raddoppiato con una punizione magistrale all’incrocio dei pali. Infine, all’81’, Piccoli ha trasformato un rigore conquistato da sé stesso, calciando con freddezza dal dischetto.

Turnover e prospettive per il ritorno

Il tecnico ha operato un ampio turnover, lasciando molti titolari a Firenze in vista del derby salvezza contro il Pisa. La vittoria consente ai viola di affrontare la gara di ritorno con maggiore serenità e fiducia.

Contesto europeo

La vittoria per 3-0 in Polonia rappresenta un risultato rassicurante nell’andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League, mettendo la Fiorentina in una posizione di vantaggio verso gli ottavi di finale.