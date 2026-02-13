Arianna Fontana ha conquistato la finale dei 500 metri nello short track, qualificandosi durante le Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026. La campionessa azzurra ha fermato il cronometro a 41,521 secondi nella semifinale, piazzandosi alle spalle dell’olandese Xandra Velzeboer. Quest’ultima ha stabilito un nuovo record del mondo, completando la gara in 41,399 secondi.

L’evento si è svolto presso il Forum di Milano, teatro in cui Fontana ha ribadito la sua elevata competitività a livello internazionale.

La semifinale: un duello per l’accesso alla finale

Fontana ha ottenuto il secondo posto nella sua semifinale, cedendo la vittoria solo a Velzeboer, autrice del nuovo primato mondiale. Questo risultato ha garantito all’atleta italiana l’accesso alla finale dei 500 metri.

La gara e i suoi protagonisti

Nella semifinale, Fontana ha registrato un tempo di 41,521 secondi, sufficiente per assicurarsi un posto nella competizione finale. Velzeboer, invece, ha dominato la propria batteria con 41,399 secondi, siglando il nuovo record mondiale e confermando la sua eccellente condizione atletica.

La finale si prospetta come un appuntamento altamente competitivo, con Fontana pronta a dare il massimo contro avversarie di primissimo piano.