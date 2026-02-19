Arianna Fontana, al termine della staffetta femminile di short track ai Giochi di Milano Cortina, ha rivelato un gesto simbolico nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Le abbiamo promesso una tutina e faremo in modo di fargliela avere", ha dichiarato Fontana, aggiungendo che sapere che Meloni era sugli spalti a fare il tifo "è sicuramente un grande orgoglio".

La promessa dopo la medaglia d’argento

La dichiarazione di Fontana è giunta subito dopo la conquista della medaglia d’argento nella staffetta femminile di short track.

Questa performance ha sottolineato il valore della squadra italiana e il suo legame con il pubblico e le istituzioni presenti all’evento sportivo.

Un dono simbolico per la premier

Il dono della "tutina" assume un particolare valore simbolico: rappresenta un riconoscimento affettuoso e informale verso la premier, che ha seguito la competizione dalla tribuna. La promessa è stata formulata con un tono leggero, ma evidenzia il rapporto tra l’atleta e le autorità che hanno presenziato all’evento.

La presenza istituzionale al Forum di Assago

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha assistito alla gara presso il Forum di Assago. Al suo fianco erano presenti il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Al termine della prova, la premier ha applaudito con entusiasmo, ricevendo la promessa della tutina direttamente dalle atlete, con Arianna Fontana che ha espresso il suo orgoglio per il tifo ricevuto.