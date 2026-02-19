Nel secondo giorno dei test di Formula 1 in Bahrain, Andrea Kimi Antonelli ha stabilito il giro più veloce della giornata, segnando un nuovo record nella sessione pomeridiana. Lewis Hamilton, dopo una mattinata meno brillante, ha migliorato le sue prestazioni nel pomeriggio.

Antonelli domina il pomeriggio

Nel corso della seconda giornata di prove a Sakhir, Antonelli ha preso il volante nel pomeriggio e ha realizzato il miglior tempo della giornata con un 1’32"803, ottenuto negli ultimi minuti della sessione. Questo crono gli ha permesso di precedere Oscar Piastri di appena 58 millesimi, mentre Max Verstappen si è piazzato terzo a +0"359.

Hamilton ha chiuso in quarta posizione, a +0"605 dal leader, dopo aver completato diverse simulazioni di partenza e aver accumulato un buon numero di giri nel pomeriggio.

Il contesto della sessione

La sessione pomeridiana è stata interrotta da una bandiera rossa causata da un guasto tecnico alla vettura di Fernando Alonso, che si è fermato in pista alla curva 4 e non è più rientrato. Antonelli ha completato 79 giri nel pomeriggio, mentre Alonso si è fermato dopo 68 tornate. Dietro ai primi quattro, Franco Colapinto ha ottenuto il sesto tempo, seguito da Nico Hülkenberg, George Russell, Esteban Ocon e Liam Lawson.

Supremazia Mercedes nei test

Antonelli ha concluso la giornata con il miglior tempo assoluto dei test finora, confermando la supremazia della Mercedes nella sessione. Hamilton, pur partito in difficoltà, ha mostrato segnali di ripresa nel pomeriggio, riuscendo a completare simulazioni di partenza efficaci e a migliorare il suo ritmo.