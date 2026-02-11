Francesca Lollobrigida è stata protagonista nella gara dei 3000 metri femminili di speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento è stato un appuntamento atteso per il pattinaggio di velocità italiano, con l’azzurra come unica rappresentante nella specialità dei 3000 metri.

Orario e modalità di visione della gara

La competizione si è svolta sabato 7 febbraio. La diretta televisiva è stata garantita da Rai 2 e RaiSport HD, con una programmazione che ha incluso anche altri sport. Per quanto riguarda lo streaming, la gara è stata accessibile attraverso Rai Play, Discovery Plus e HBO Max.

A partire dalle ore 16.50, la diretta è stata trasmessa anche su Eurosport 1 e DAZN. Per chi ha preferito un aggiornamento costante, OA Sport ha offerto una diretta live testuale dell’evento.

Contesto e aspettative per Lollobrigida

Francesca Lollobrigida, unica azzurra in gara sui 3000 metri, si è presentata a questo appuntamento olimpico forte della sua precedente esperienza olimpica e del suo recente impegno internazionale. La sua partecipazione ha rappresentato un momento significativo per lo sport italiano, con l’obiettivo di confermare le ottime prestazioni passate, puntando a difendere l’argento conquistato a Pechino 2022.

Il programma dello speed skating

La gara dei 3000 metri femminili ha dato il via al programma dello speed skating sabato 7 febbraio, con inizio alle ore 16.00.

La copertura televisiva e streaming è stata ampia, come sopra indicato, per permettere a tutti gli appassionati di seguire le evoluzioni di Lollobrigida, l’unica italiana in gara in questa disciplina.