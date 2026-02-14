Giovanni Franzoni ha concluso la prima manche dello slalom gigante maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 piazzandosi al ventiseiesimo posto, con un ritardo di 3”94 dal leader Lucas Pinheiro Braathen. La prova si è svolta sulla pista Stelvio di Bormio, e l’azzurro ha centrato l’accesso alla seconda manche grazie a una sciata pulita, nonostante un feeling inferiore rispetto alle discipline veloci.

Dettagli della prima manche

Franzoni ha chiuso la prima manche con il tempo di 1’17”86. I parziali dell’azzurro mostrano un distacco di 1”22 nel primo intermedio, 0”82 nel secondo settore, 1”16 nel terzo segmento e 0”74 nella parte conclusiva.

Grazie a questo risultato, è riuscito a superare il taglio e si è qualificato per la seconda manche, in programma alle ore 13.30.

Contesto e prospettive dell’atleta

La partecipazione di Franzoni al gigante non è stata un’improvvisazione: il 24enne bresciano ha già affrontato quattro gare in questa specialità durante la stagione di Coppa del Mondo, pur senza qualificarsi alla seconda manche. Inoltre, nel 2021 ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali juniores in gigante. La sua presenza tra le porte larghe alle Olimpiadi è frutto di una scelta tecnica, non di un ripiego.

Risultati della competizione

La gara è stata vinta da Lucas Pinheiro Braathen, con Marco Odermatt secondo a 0”95 e Loïc Meillard terzo a 1”57. Franzoni, con il suo ventiseiesimo posto, ha dimostrato di poter competere anche in una disciplina tecnica, nonostante le sue migliori performance stagionali siano arrivate nelle prove veloci.