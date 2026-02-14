Giovanni Franzoni ha ottenuto il miglior piazzamento tra gli atleti italiani nello slalom gigante maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, concludendo la gara al ventiquattresimo posto. Nonostante una performance priva di errori, la sua prestazione non è stata sufficiente per competere per le posizioni di vertice, ma ha confermato la sua abilità anche in una disciplina tecnica come il gigante.

Dettagli della Gara

Franzoni ha superato la prima manche classificandosi al ventiseiesimo posto con un tempo di 1’17"86, accumulando un ritardo di 3"94 dal leader provvisorio Lucas Pinheiro Braathen.

I suoi parziali intermedi hanno evidenziato distacchi significativi: 1"22 nel primo, 0"82 nel secondo, 1"16 nel terzo e 0"74 nella parte finale. La seconda manche, iniziata alle 13.30, ha visto Franzoni partire quinto. Nonostante un lieve miglioramento, ha concluso al ventiquattresimo posto assoluto con un tempo totale di 2’29"13, a 4"13 da Braathen. È stato preceduto di un decimo di secondo dal lituano Andrej Drukarov ed è stato favorito dall'uscita di scena di Alex Vinatzer nella seconda discesa.

Percorso dell'Atleta

La partecipazione di Franzoni allo slalom gigante non è stata una scelta improvvisata. Il 24enne atleta bresciano aveva già preso parte a quattro gare di Coppa del Mondo in questa specialità durante la stagione, senza tuttavia riuscire a qualificarsi per la seconda manche.

Un risultato di rilievo era stato il suo argento ai Mondiali juniores del 2021 proprio in questa disciplina. La sua presenza tra le porte larghe alle Olimpiadi è quindi il risultato di una decisione tecnica ponderata, non di una ripiego.

Analisi della Performance

Le informazioni disponibili confermano che Franzoni ha disputato quattro giganti di Coppa del Mondo nella stagione corrente, senza mai superare il taglio della prima manche. Viene inoltre ricordato il suo argento ai Mondiali juniores del 2021. La sua partecipazione al gigante olimpico è stata una scelta tecnica strategica, basata sulle sue precedenti esperienze in questa disciplina, piuttosto che un'improvvisazione dettata dalle circostanze.