Domani, venerdì 20 febbraio, a Livigno si accenderà la dodicesima giornata di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le protagoniste azzurre saranno Jole Galli e Andrea Chesi nello skicross femminile, seguite in serata dal gran finale dell’halfpipe maschile.

Programma di gara

La giornata di competizioni inizierà alle ore 10.00 con il seeding round dello skicross femminile. A seguire, alle ore 12.00, si disputeranno gli ottavi di finale. Le fasi successive vedranno le gare dei quarti di finale alle 12.35, le semifinali alle 12.54, il small final alle 13.10 e infine il big final alle 13.15, che decreterà le vincitrici e assegnerà le medaglie.

Halfpipe maschile in serata

In serata, l’attenzione si sposterà sull’halfpipe maschile. La finale si articolerà in tre manche: la prima è prevista alle 19.30, la seconda alle 19.59 e la terza, conclusiva, alle 20.28.

Le gare saranno trasmesse in chiaro su Rai 2 e Rai Sport+HD, con una programmazione che alternerà gli eventi di freestyle ad altre discipline olimpiche. Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire le competizioni su Rai Play, anch’esso con un palinsesto alternato. Una copertura integrale sarà invece garantita da Discovery Plus ed HBO Max. Inoltre, per gli abbonati, Eurosport 1 sarà disponibile su piattaforme come DAZN, Prime Video e Tim Vision.

Copertura integrale degli eventi

Eurosport, attraverso le sue diverse piattaforme distributive – tra cui Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Amazon Prime Video Channels – assicura una copertura completa delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La tecnologia “Multiview” consentirà agli spettatori di seguire fino a quattro eventi in contemporanea, offrendo un’esperienza immersiva e dettagliata dell’intera manifestazione sportiva.