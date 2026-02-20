Arrivano verdetti importanti dall'attesa cronometro della Volta Algarve, terza tappa della corsa portoghese. La corsa ha proposto un percorso di 19 km e mezzo, su un tracciato molto veloce e scorrevole, soprattutto nella seconda parte. Tra i primi a partire, Filippo Ganna ha tenuto fede al suo ruolo di favorito numero uno, volando ad oltre 53 di media. La corsa tra gli uomini di alta classifica è stata molto intensa e ha visto il giovanissimo talento Paul Seixas protagonista di un'altra grande prova dopo la vittoria di ieri in salita.

Almeida subito in ritardo

Filippo Ganna ha segnato un tempo di 21'53'', con una seconda parte molto efficace. La prova del campione d'Italia ha resistito agli attacchi degli altri specialisti, tra i quali si è distinto il giovane svedese Soderqvist, mentre ha deluso Kung.

Con le ultime partenze, la crono ha proposto una bella sfida tra i tre protagonisti più attesi per la vittoria finale, il padrone di casa Joao Almeida, il capoclassifica Juan Ayuso e il vincitore di ieri Paul Seixas, il nuovo fenomeno del ciclismo francese.

Seixas ha confermato tutto il suo talento esprimendosi ad altissimi livelli anche in questa prova da specialisti. Il francese 19enne ha quasi tenuto il passo di Ayuso, mentre Almeida è stato protagonista di una prova al di sotto delle attese.

Ayuso è passato in testa all'intertempo, con 1'' su Ganna, 5'' su Seixas e ben 21'' su Almeida.

Au classement général du Tour d'Algarve après ce chrono, Juan Ayuso a désormais 7" d'avance sur Paul Seixas. Tout devrait se jouer dimanche à Malhão. Joao Almeida est désormais à 44" de l'Espagnol. Bonne opération pour Kévin Vauquelin, qui remonte à la 4e place. #VoltaAoAlgarve pic.twitter.com/GphOJtzhPb — Le Gruppetto (@LeGruppetto) February 20, 2026

Decisivo l'arrivo a Malhao

La seconda parte ancora più veloce ha permesso a Ganna di mettere in strada tutta la sua potenza e fare una piccola differenza sugli avversari, abbastanza per centrare il successo. Ayuso è andato comunque molto forte nel finale, ma Seixas ha tenuto il suo ritmo in questa parte da spingere a quasi sessanta all'ora.

Alla fine Ayuso ha concluso a 5'' da Ganna, mentre Seixas a 12''. Almeida ha pagato un ritardo di 42''. finendo alle spalle anche di Arensman e Vauquelin.

La nuova classifica generale vede al comando Ayuso con 7'' su Seixas, 44'' su Almeida e 57'' su Vauquelin.

Domani, sabato 21 febbraio, la Volta Algarve prosegue con la quarta tappa, a Lagos, che dovrebbe essere favorevole ai velocisti. La tappa decisiva per la classifica generale sarà quella di domenica 22 con l'arrivo a Malhao.