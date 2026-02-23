Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha analizzato la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico ha sottolineato come la lotta per il quarto posto in Serie A sia ancora apertissima e destinata a decidersi solo nelle ultime giornate del campionato.

La corsa Champions secondo Gasperini

Intervistato da DAZN, Gasperini ha dichiarato: “Champions? Domenica sarà una partita molto importante contro la Juventus, vincerla sarebbe un grande passo avanti. Per quella che è la mia esperienza però il quarto posto lo guadagni alle ultime giornate.

Sarà una battaglia e non penso si risolva prima.” Il tecnico ha così evidenziato come la qualificazione alla Champions League sia ancora tutta da giocare e che la sua squadra dovrà lottare fino all’ultimo turno.

La stagione dell’Atalanta

Gasperini ha inoltre focalizzato l’attenzione sulle difficoltà e le sfide affrontate dall’Atalanta nel corso della stagione, ribadendo la necessità di mantenere alta la concentrazione e la determinazione. La squadra bergamasca è impegnata in una serrata lotta con diverse avversarie per un posto tra le prime quattro del campionato, e ogni partita può risultare decisiva.

Il tecnico ha infine rimarcato l’importanza di affrontare ogni gara con il giusto spirito e di non dare nulla per scontato, consapevole che la corsa Champions si deciderà solo alla fine del campionato.