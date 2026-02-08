Il Napoli espugna il Ferraris di Genova con un rocambolesco 3-2, grazie a un rigore trasformato da Rasmus Hojlund al 95’. La partita è stata segnata da errori individuali, infortuni e una notevole tensione agonistica.

Il racconto della partita

Il match si accende dopo appena undici secondi: un errore di Buongiorno favorisce un calcio di rigore per il Genoa, trasformato da Ruslan Malinovskyi. Il Napoli reagisce prontamente. Al ventesimo minuto, Hojlund pareggia approfittando di una respinta del portiere Bijlow. Un minuto dopo, Scott McTominay firma il sorpasso con un potente tiro da circa venti metri.

Tuttavia, lo scozzese è costretto a uscire all’intervallo per un problema muscolare.

In avvio di ripresa, un altro svarione difensivo di Buongiorno consente a Lorenzo Colombo di pareggiare per il Genoa. La partita si complica ulteriormente per il Napoli quando Juan Jesus viene espulso al 76’ per doppia ammonizione. Nonostante l’inferiorità numerica, gli azzurri resistono e trovano il gol vittoria con un rigore assegnato dopo un intervento del VAR su un contatto tra Cornet e Vergara. Hojlund non sbaglia dal dischetto, siglando la sua doppietta personale al quinto minuto di recupero.

Dinamiche e reazione azzurra

Una partita dai mille volti, con il Napoli che ha saputo reagire a uno shock iniziale, gestire l’assenza di McTominay e resistere in dieci uomini fino al fischio finale.

Il rigore decisivo nel recupero consegna tre punti fondamentali alla squadra allenata da Conte.

Classifica e prospettive

Il rigore finale, assegnato dopo un controllo VAR che ha rilevato un intervento di Maxwel Cornet su Antonio Vergara, permette a Hojlund di segnare il suo secondo gol della serata. Con questa vittoria, il Napoli si porta a un punto dal Milan e a sei dall’Inter, entrambe con una partita in meno.

L’infortunio di McTominay ha rappresentato un fattore penalizzante per la squadra nel secondo tempo, mentre l’espulsione di Juan Jesus ha ulteriormente complicato la gestione della gara.