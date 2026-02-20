Tommaso Giacomel, protagonista della mass start maschile di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, è stato costretto al ritiro dopo aver condotto la gara con due serie di tiro perfette. L’atleta azzurro, in testa dopo il secondo poligono, ha accusato un improvviso dolore al fianco che gli impediva di respirare correttamente. Ha quindi preferito fermarsi lungo il percorso, venendo assistito dal medico della squadra. La Fisi ha confermato che l'atleta sta ora meglio e si muove autonomamente.

La dinamica della gara

Giacomel aveva iniziato la mass start in modo brillante, centrando tutti i bersagli nelle prime due sessioni di tiro.

All’uscita dal secondo poligono si trovava al comando, affiancato dai norvegesi Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale‑Skjevdal e dal francese Emilien Jacquelin. Tuttavia, nei successivi cinquecento metri sugli sci, ha iniziato a perdere terreno, retrocedendo fino al decimo posto al settimo chilometro. Il distacco dal gruppo di testa era di circa trentaquattro secondi. Visibilmente affaticato, si è toccato il petto in un tratto in salita, ha rallentato drasticamente e, pochi istanti dopo, ha deciso di ritirarsi, senza transitare alla fotocellula dei 7,8 km.

Le condizioni dell’atleta

La Fisi ha comunicato che Giacomel ha accusato un improvviso dolore al fianco, tale da impedirgli di respirare al meglio.

È stato assistito immediatamente dal medico della squadra. Secondo l’ultimo aggiornamento, l’atleta si muove autonomamente e le sue condizioni sono in miglioramento. La mass start, ultima gara individuale del biathlon maschile, si è conclusa con la vittoria del norvegese Johannes Dale‑Skjevdal, seguito dai connazionali Laegreid e dal francese Quentin Fillon‑Maillet.

