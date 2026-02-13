Tommaso Giacomel ha vissuto una giornata difficile nella sprint maschile di biathlon alle Olimpiadi di Milano‑Cortina, chiudendo al ventiduesimo posto e manifestando apertamente la sua delusione. L’azzurro, reduce da una gara compromessa da tre errori al poligono, ha commentato con franchezza: “Troppo tardi per non abbattermi. Non so cosa dire. Sono molto deluso. 33% bene, il primo giro. Poi da là in poi molto male. Avevo visto ancora prima di partire che i francesi andavano forte, però hanno fatto tutti zero e facendo due alla prima serie ero già tagliato fuori.

È andata così”.

Una gara compromessa dai primi errori

La sprint maschile si è rivelata una prova amara per Giacomel: tre errori al poligono, due nella prima serie, hanno vanificato ogni speranza di medaglia. Il biatleta ha ammesso che il suo rendimento è stato buono solo nel primo giro, mentre dal secondo in poi è calato vistosamente, rendendo evidente la frustrazione per una prestazione al di sotto delle aspettative.

Contesto e prospettive future

Il risultato odierno segue un percorso altalenante per Giacomel ai Giochi: dopo l’argento conquistato nella staffetta mista, la sua prova individuale non ha confermato le ambizioni. La sprint, in particolare, ha evidenziato difficoltà sia al tiro sia nel ritmo sugli sci, elementi che l’atleta dovrà rivedere in vista delle prossime gare.

In un contesto in cui il francese Quentin Fillon Maillet ha dominato con uno zero al poligono e un tempo di 22’53"1, Giacomel ha pagato caro ogni errore, chiudendo a oltre un minuto e quarantatré secondi dal vincitore. Il miglior italiano è stato Lukas Hofer, tredicesimo, mentre Nicola Romanin ha ottenuto il sedicesimo posto, centrando la sua miglior prestazione in carriera.

Amarezza per gli errori al tiro

Giacomel ha espresso amarezza anche dopo la prova individuale, definendola “una delusione cocente” e sottolineando come “sbagliare in piedi mi fa parecchio arrabbiare”. Nonostante un sesto posto che per molti sarebbe motivo di soddisfazione, per lui è stato un risultato insoddisfacente, soprattutto perché fisicamente e al tiro non si è sentito al meglio fin dal primo giro.