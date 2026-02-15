Tommaso Giacomel ha inaugurato i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con un argento nella staffetta mista e una notevole rimonta nel pursuit. Tuttavia, la sua ambizione di conquistare un podio individuale non è ancora esaurita. Dopo essersi classificato sesto nella 20 km individuale e aver disputato una sprint sottotono, il biathleta trentino avrà un’ultima opportunità nella Mass Start di venerdì 20 febbraio. Prima di questo appuntamento, sarà impegnato nella staffetta maschile di martedì 17 febbraio.

Il percorso olimpico finora

Giacomel ha dato il via ai Giochi con un contributo decisivo nella staffetta mista, aggiudicandosi l’argento insieme a Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Lukas Hofer.

Successivamente, nella 20 km individuale, ha concluso al sesto posto, un risultato che non ha pienamente soddisfatto le aspettative. Nella sprint, invece, ha commesso un numero eccessivo di errori al poligono, compromettendo la sua performance nell’inseguimento.

La rimonta nel pursuit e le prossime gare

Nonostante le difficoltà incontrate, Giacomel ha dimostrato grande carattere nel pursuit, risalendo dalla ventiduesima alla nona posizione. Questo risultato conferma la sua capacità di competere ai massimi livelli. L’ultima occasione individuale per puntare a una medaglia sarà la Mass Start di venerdì 20 febbraio. Prima di questa gara, tuttavia, tornerà in azione nella staffetta maschile di martedì 17 febbraio, dove sarà chiamato a guidare la squadra italiana verso un altro risultato di rilievo.

Contesto e prospettive

Giacomel è considerato uno dei potenziali protagonisti della Mass Start, forte anche della sua recente forma in Coppa del Mondo, dove ha ottenuto vittorie e podi. La staffetta maschile rappresenta un passaggio cruciale per l’Italia, con l’obiettivo di replicare il successo ottenuto nella prova mista.