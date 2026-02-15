Federica Brignone si prepara a competere nel gigante femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà a Cortina d’Ampezzo. La prima manche è in programma alle ore 10.00, seguita dalla seconda alle ore 13.30. Brignone, con il pettorale numero 14, sarà una delle quattro azzurre al via, affiancata da Lara Della Mea (pettorale 12), Sofia Goggia (17) e Asja Zenere (25).

La competizione e le favorite

Alla gara parteciperanno 76 atlete provenienti da 44 nazioni. Tra le atlete più attese figurano la austriaca Julia Scheib, la svedese Sara Hector, l’elvetica Camille Rast, la neozelandese Alice Robinson e le statunitensi Paula Moltzan e Mikaela Shiffrin.

La competizione sarà seguita in diretta testuale da OA Sport, mentre la copertura televisiva e streaming sarà garantita da Rai2, Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN.

Orario di partenza di Federica Brignone

La prima manche vedrà Federica Brignone scendere alle ore 10.26, salvo eventuali ritardi. Il ritmo di partenza prevede intervalli di due minuti tra le prime quindici atlete, che si ridurranno progressivamente fino a 45 secondi per le posizioni successive. Sono previsti break televisivi di due minuti e quindici secondi dopo i numeri 15, 22 e 30.

Il ritorno dopo l'oro nel superG

Federica Brignone affronta questa gara dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel superG, un risultato che sottolinea il suo notevole recupero da un grave infortunio.

L'atleta azzurra era stata precedentemente operata per una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale, della testa del perone e la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, subita ai campionati italiani di Moena lo scorso 3 aprile. Dopo un lungo percorso riabilitativo, è tornata sugli sci a fine novembre e ha ripreso a gareggiare a gennaio, ottenendo un sesto posto a Kronplatz in Coppa del Mondo.

La sua partecipazione al gigante olimpico segna un ulteriore capitolo della sua rinascita sportiva, confermando la sua determinazione e il suo valore tecnico anche nelle discipline tecniche.