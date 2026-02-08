A Livigno si disputa oggi il gigante parallelo di snowboard, un appuntamento cruciale in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le qualificazioni sono previste per le ore 9.00, mentre le fasi decisive e le finali prenderanno il via a partire dalle 13.00. La squadra italiana si presenta con un contingente di otto atleti, composto da quattro uomini e quattro donne, con l'obiettivo di confermare gli eccellenti risultati ottenuti nel corso dell'attuale stagione di Coppa del Mondo.

La squadra italiana e i protagonisti

Nella competizione femminile, l'Italia schiera Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Lucia Caffont e Sofia Valle.

Tra le atlete più attese spicca la presenza di Ester Ledecka, mentre nomi come Ramona Theresia Hofmeister, Miki Tsubaki e Sabine Payer sono da considerare delle outsider di rilievo. Le azzurre, nonostante un panorama agonistico estremamente competitivo, hanno dimostrato in più occasioni di poter ambire a posizioni di vertice e alla lotta per il podio.

Per quanto riguarda la categoria maschile, l'Italia punta a risultati di prestigio con Aaron March, Maurizio Bormolini, Roland Fischnaller e Mirko Felicetti. Tutti gli atleti italiani hanno l'ambizione non solo di salire sul podio, ma di conquistare un risultato di assoluto rilievo. La concorrenza sarà agguerrita, con atleti del calibro degli austriaci Benjamin Karl, Andreas Prommegger, Fabian Obmann e Alexander Payer, il sudcoreano Lee Sangho e lo sloveno Tim Mastnak, tutti in ottima forma.

Programma e contesto

Le qualificazioni del gigante parallelo avranno inizio alle ore 9.00. Successivamente, dalle 13.00, si svolgeranno le fasi a eliminazione diretta e le finali che decreteranno i vincitori. L'evento sarà seguito con attenzione, con aggiornamenti in tempo reale.

La stagione azzurra e il contesto olimpico

La stagione di Coppa del Mondo ha visto un dominio italiano notevole. Tra gli uomini, si contano sei vittorie individuali, di cui tre conquistate da Fischnaller, una da March, una da Felicetti e una da Bormolini, a cui si aggiungono quattordici podi complessivi. Nel settore femminile, le azzurre hanno ottenuto due vittorie, con Caffont e Dalmasso, e cinque podi totali. L'unica medaglia olimpica italiana in questa disciplina risale al bronzo di Lidia Trettel, conquistato a Salt Lake City nel 2002.