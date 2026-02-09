Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli hanno partecipato alle discese di allenamento del singolo femminile di skeleton sulla pista olimpica di Cortina d’Ampezzo. L’evento si è svolto in preparazione ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, offrendo alle due atlete italiane la preziosa opportunità di testare il tracciato che ospiterà la competizione a cinque cerchi.

Le prove di allenamento

Le sessioni di allenamento rivestono un’importanza cruciale per le atlete. Permettono infatti di acquisire familiarità con le specificità della pista e di affinare la preparazione in vista delle gare ufficiali.

Margaglio e Fumagalli, insieme alle altre partecipanti, hanno completato le discese previste dal programma, senza che siano stati divulgati tempi o posizionamenti specifici per le singole manche.

Calendario e contesto olimpico

Le attività di allenamento continueranno nei giorni a seguire. La competizione ufficiale di skeleton femminile prenderà il via venerdì 13 febbraio con la prima manche programmata alle ore 16.00 e la seconda alle 17.45. Il giorno successivo, sabato 14 febbraio, si svolgeranno la terza e la quarta manche, rispettivamente alle ore 18.00 e 19.44.

Il tracciato designato per le competizioni di skeleton ai Giochi Invernali 2026 è l’iconica pista olimpica “Eugenio Monti” situata a Cortina d’Ampezzo.