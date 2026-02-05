Giorgia Villa, ginnasta ventiduenne e medaglia d’argento olimpica a squadre a Parigi, ha annunciato una lunga pausa dalle competizioni a causa di problemi alla schiena. La decisione sul suo futuro sportivo, se tornare in pedana o intraprendere un’altra strada, sarà presa a dicembre. Villa ha condiviso questi dettagli in una breve intervista con Chiara Sani, durante l’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione visibile sul canale YouTube di OA Sport.

Il periodo di stop e l’affetto del pubblico

“Ormai è un po’ di tempo che sono fuori dalle gare per la schiena, perché mi sto curando e forse a fine anno cercherò di capire cosa fare.

Poi nei dettagli lo scopriremo a dicembre”, ha dichiarato la ginnasta bergamasca a margine del Grand Prix di ginnastica a Reggio Emilia. Nonostante l’assenza dalle competizioni, Villa ha manifestato la sua commozione per il calore ricevuto dal pubblico: “nonostante io sia stata fuori quasi un anno dalle competizione, entrare in un palazzetto e sentire tutto il calore del pubblico mi ha fatto emozionare”.

L’esperienza nel reality ‘The Couple’

In attesa di definire il suo futuro sportivo, Giorgia Villa ha partecipato al reality show The Couple. “È stata bella, anche perché mi trovavo bene con la mia compagna di coppia, però era un’esperienza nuova, 24 ore su 24 con le telecamere. Era tutto diverso, però mi sono trovata bene ed è un’esperienza che porterò con me.

Il problema è quando ti abitui troppo alle telecamere, perché poi ti dimentichi di essere ripresa. Comunque è un’esperienza che io rifarei”, ha commentato la ginnasta.

Il contesto dell’infortunio alla schiena

Villa ha già affrontato in passato problemi alla schiena, che l’avevano costretta a concentrarsi solo su trave e parallele, rinunciando al concorso generale. Già nel 2023 aveva interrotto la preparazione in vista dei Mondiali per un dolore persistente, sottoponendosi a cure specifiche e iniezioni antidolorifiche. In precedenza, una vertebra le toccava un nervo, compromettendo persino la deambulazione e rendendo incerta la prosecuzione della sua carriera.