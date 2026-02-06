Nel giorno zero delle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026, l’Italia ha celebrato un’importante vittoria nel doppio misto di curling e ha assistito al debutto del pattinaggio di figura con la gara a squadre. L’attesa è ora tutta per la cerimonia d’apertura, in programma a San Siro.

Riscatto nel curling

Presso il Cortina Curling Olympic Stadium, i campioni olimpici in carica Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistato una netta vittoria contro la Svizzera, con il punteggio di 12‑4. Dopo un avvio equilibrato, che ha visto l’Italia condurre 3‑0 per poi essere raggiunta sul 3‑3, gli azzurri hanno preso un deciso vantaggio nel corso della competizione, consolidandolo fino al successo finale.

Il bilancio della coppia italiana nel round robin sale così a due vittorie e una sconfitta, dopo i successi contro la Corea del Sud e la precedente battuta d’arresto contro il Canada.

Debutto del pattinaggio artistico

All’Ice Skating Arena di Assago ha preso il via il programma del pattinaggio di figura con il Team Event. Per l’Italia sono scesi in pista la coppia di danza sul ghiaccio formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri, seguiti da Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie e da Lara Naki Gutmann nel singolo femminile. Nella rhythm dance, Guignard e Fabbri hanno ottenuto un punteggio di 83,54 punti, posizionandosi al quinto posto.

Il contesto della giornata

La giornata olimpica ha inoltre visto l’avvio di altre discipline sportive: si sono svolte le prove cronometrate di slittino e sci alpino, gli allenamenti nel salto con gli sci e le prime partite del torneo femminile di hockey su ghiaccio.

Tutto questo in attesa della cerimonia d’apertura, prevista per le ore 20 a San Siro, che segnerà l’inizio ufficiale dei Giochi.

Programma e trasmissioni

Il programma dettagliato della giornata ha confermato l’intenso calendario sportivo: dalle ore 9.55 il pattinaggio artistico con la rhythm dance, alle 10.05 il curling con Italia‑Svizzera, seguiti dalle gare di hockey femminile e dal short program e singolo femminile nel Team Event, fino alla cerimonia serale. Le competizioni sono trasmesse su Rai 2, RaiSport HD, Rai 1 per la cerimonia, e disponibili in streaming su Discovery Plus, Eurosport, DAZN, HBO Max e Rai Play, con aggiornamenti testuali su OA Sport.