Cristiana Girelli ha prolungato il suo contratto con la Juventus Women fino al 30 giugno 2027. Contestualmente, è partita in prestito per l’America, unendosi al Bay FC, club californiano militante nella National Women’s Soccer League. L’annuncio ufficiale è arrivato il 27 febbraio 2026, comunicato dal club bianconero.

Una carriera bianconera ricca di trofei

Nel corso delle sue otto stagioni con la Juventus Women, Girelli ha collezionato un palmarès eccezionale, conquistando cinque Scudetti, quattro Coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane e una Serie A Women’s Cup.

Il suo contributo è stato definito fondamentale dal Women’s Football Director Stefano Braghin. Quest’ultimo ha sottolineato come la numero dieci sia stata “un esempio per le più giovani, una guida per le nuove arrivate, una garanzia per gli allenatori che sono passati di qui”.

Braghin ha ulteriormente evidenziato come Girelli abbia “custodito e alimentato il fuoco della juventinità come valore da trasmettere e come mentalità da vivere quotidianamente quando si veste questa maglia”. Ha definito la sua partenza “un arrivederci al prossimo trofeo da alzare insieme”, esprimendo fiducia in un futuro ritorno.

Un’esperienza internazionale per crescere

Il prestito al Bay FC segna la prima esperienza professionale di Girelli al di fuori dei confini italiani.

Il club californiano, attivo nella NWSL, accoglie la campionessa italiana per i prossimi mesi, con il prestito fissato fino ad agosto 2026. Questa mossa è stata presentata come un’opportunità sia umana sia calcistica, in linea con la volontà di offrire alla giocatrice un’esperienza di crescita significativa.

Il contesto internazionale del trasferimento

Il trasferimento, ufficializzato il 27 febbraio 2026, conferma l’intenzione di Girelli di mettersi alla prova in un campionato di alto livello come quello statunitense. Il prestito è previsto fino ad agosto 2026, mentre il rinnovo con la Juventus fino al 2027 assicura un ritorno programmato. Il Bay FC punta sull’esperienza e sulla leadership di Girelli per rinforzare il proprio attacco e ambire a un rilancio nella NWSL.