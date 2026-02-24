Il Giro di Sardegna riprende il suo percorso dopo cinque anni di assenza, con la trentesima edizione che prenderà il via mercoledì 25 febbraio da Castelsardo per concludersi domenica a Olbia. La competizione segna l'apertura della Coppa Italia delle Regioni e vedrà la partecipazione di ventitré team: due formazioni World Tour, sei Pro Team e quindici Continental. Undici squadre italiane saranno al via, schierando oltre novanta corridori azzurri.

Le squadre italiane al via

Tra le Pro Team italiane presenti figurano Bardiani CSF 7 Saber, Solution Tech Nippo Rali e Team Polti VisitMalta.

Le formazioni Continental italiane che parteciperanno sono Beltrami TSA Tre Colli, Biesse – Carrera – Premac, Campana Imballagi – Morbiato – Trentino, General Store – Essegibi – F.Lli Curia, Gragnano Sporting Club, Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente, S.C. Padovani Polo Cherry Bank e Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone.

Gli azzurri in gara e i protagonisti attesi

Oltre novanta corridori italiani sono attesi al via. Tra i nomi più in vista, Filippo Zana è indicato come il favorito per la classifica generale. L'evento sarà anche un'occasione per osservare la crescita di Lorenzo Finn, con l'aspettativa di un suo successo parziale e di una potenziale sfida con Paul Seixas.

Contesto e rilancio dell’evento

Il Giro di Sardegna 2026 rappresenta il ritorno della storica corsa a tappe dopo un'assenza di quindici anni. Il percorso si articola su cinque tappe, per una lunghezza totale di circa 830 chilometri, snodandosi dal 25 febbraio al 1º marzo, da Castelsardo a Olbia. La presentazione ufficiale si è tenuta a Cagliari, con la partecipazione della presidente della Regione, degli assessori regionali e di testimonial di rilievo come Fabio Aru, Claudio Chiappucci, Gianni Bugno e Francesco Moser. L'iniziativa si inserisce nella strategia regionale volta a promuovere lo sport, il turismo e lo sviluppo economico dell'isola.