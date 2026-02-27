La terza tappa del Giro di Sardegna 2026, in programma oggi 27 febbraio, prenderà il via da Cagliari per concludersi a Tortolì. La frazione, che si estende per 168,1 km, presenta un percorso prevalentemente pianeggiante, intervallato da due Gran Premi della Montagna di modesta difficoltà. Nonostante il profilo favorevole agli sprinter, non si escludono sorprese tattiche.

Il percorso e le insidie tecniche

La partenza è fissata per le 11.15 da Cagliari. Il tracciato include due GPM: Punta Culumbaris e Genna Cresia. Le pendenze di queste salite non dovrebbero costituire un ostacolo insormontabile per l'organizzazione di una volata di gruppo.

Tuttavia, il vento, in particolare nella seconda parte del percorso che segue la costa, potrebbe giocare un ruolo determinante, favorendo la formazione di ventagli e consentendo colpi di mano da parte di corridori audaci.

I protagonisti attesi

Tra i principali candidati alla vittoria in volata spicca Davide Donati, giovane promessa della Red Bull‑BORA‑hansgrohe Rookies e vincitore della precedente tappa a Carbonia. Altri corridori da tenere sotto osservazione sono Tommaso Dati (Team Ukyo), Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) e Giacomo Ballabio (Team Vorarlberg). Il leader della classifica generale, Nicolò Garibbo (Team Ukyo), dovrebbe affrontare una giornata relativamente tranquilla, senza particolari scossoni.

Contesto e attese

La tappa odierna rappresenta una frazione di trasferimento in vista della tappa regina prevista per sabato. Sebbene il percorso possa apparire semplice sulla carta, le squadre dei velocisti dovranno mantenere un'elevata vigilanza per scongiurare sorprese tattiche. La presenza del vento e la possibilità di attacchi da lontano rendono la giornata potenzialmente più complessa del previsto.

Il ritorno del Giro di Sardegna

Il Giro di Sardegna 2026 segna il ritorno di questa prestigiosa competizione nel calendario internazionale dopo quindici anni di assenza. Il percorso si articola su cinque tappe, dal 25 febbraio al 1º marzo. La terza tappa, da Cagliari a Tortolì, si conferma per una lunghezza di 168,1 km, con partenza alle 11.15 e arrivo previsto attorno alle 15.00. Il tracciato, caratterizzato da un profilo pianeggiante con leggere salite e un finale tecnico, si prospetta ideale per gli sprinter, ma non esclude la possibilità di mosse tattiche.