La quarta tappa del Giro di Sardegna 2026, la frazione regina, è in corso con partenza da Arbatax e arrivo a Nuoro dopo 153,6 chilometri. La corsa entra nel vivo con un gruppo di circa trenta corridori al comando. Il leader della classifica generale, Nicolò Garibbo, si trova a 1’50” dal plotone di testa e sta tentando di rientrare.

Il percorso e la situazione in corsa

La tappa, priva di tratti pianeggianti, presenta quattro salite ufficiali e numerosi strappi. Dopo la partenza, i corridori affrontano il Passo Genna Silana (20,3 km al 4,2%), seguito da una lunga discesa che conduce al Passo Litu (2,5 km al 9,8%) e al Dorgali (6,8 km al 5,2%).

Segue un tratto di falsopiano e poi il gran finale con la salita di Nuoro (5,8 km al 5,9%) e il Su Pradu (12 km al 5,9%). Dalla cima mancano 27 chilometri all’arrivo, con discese e due strappetti finali verso Nuoro.

Garibbo in difficoltà, Zana nel mirino

Il gruppo di testa è controllato dalla Soudal Quick‑Step. Garibbo, maglia azzurra di leader, è staccato di 1’50” e prova a rientrare con un gruppetto di inseguitori. Particolare attenzione è rivolta a Filippo Zana (Soudal Quick‑Step), che punta alla doppietta tappa e maglia.

Contesto della tappa regina

La frazione Arbatax‑Nuoro è considerata la tappa regina del Giro di Sardegna 2026. Presenta oltre tremila metri di dislivello concentrati in poco più di 150 chilometri.

Il percorso include salite impegnative come Genna Silana, Dorgali e Su Pradu, che potrebbero rivelarsi decisive per la classifica generale.

La partenza è prevista da Arbatax alle 11.20, con la diretta live testuale a partire dalle 13.40.