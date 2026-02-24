La stagione italiana del ciclismo pro è finalmente ai nastri di partenza. Mentre in molti paesi europei, come Francia e Spagna, si corre ininterrottamente da un mese, in Italia l'attività scatta con il Giro di Sardegna, in programma da mercoledì 25 febbraio a domenica 1° marzo. La corsa torna dopo 15 anni di assenza e fa parte del progetto della Coppa Italia delle Regioni, fortemente voluto dalla Lega del Ciclismo Professionistico presieduta da Roberto Pella.

I corridori del Giro di Sardegna pic.twitter.com/j5vRtQ2ki8 — Alessandro Cheti (@girociclismo) February 24, 2026

Giro di Sardegna in cinque tappe

Il progetto della Coppa Italia prevede un fitto calendario di corse, accorpato essenzialmente in una prima parte che va da fine febbraio a maggio e una seconda che copre settembre e ottobre.

L'idea è quella di unire sport e promozione del territorio, dando alle squadre italiane Professional e Continental un calendario interessante e che garantisca una certa continuità nell'attività. Il Giro di Sardegna segna l'avvio della Coppa Italia delle Regioni riportando il ciclismo in un territorio che da tempo non ospitava più corse professionistiche.

Il Giro di Sardegna scatta mercoledì 25 febbraio a Castelsardo e si conclude domenica 1° marzo a Olbia. Ecco le tappe in programma

1° tappa 25/02: Castelsardo – Bosa (189,5 km)

2° tappa 26/02: Oristano – Carbonia (136,2 km)

3° tappa 27/02: Cagliari – Tortolì (168,3 km)

4° tappa 28/02: Arbatax – Nuoro (152,8 km)

5° tappa 01/03: Nuoro – Olbia (183,6 km).

Tanti giovani talenti in gruppo

La starting list del Giro di Sardegna è composta in buona parte dalle squadre Continental, sia italiane che formazioni satellite dei top team World Tour , diventando così un bel banco di prova per tanti giovani corridori.

Al via ci sono anche due squadre World Tour, Soudal Quickstep, e XDS Astana, e sei formazioni Professional. I favoriti sono Filippo Zana e Gianmarco Garofoli, ma attenzione anche a Nicola Conci, al basco Urko Berrade, e ai giovani delle squadre vivaio come Lorenzo Mark Finn, Pablo Torres e Adrià Pericas. Particolarmente atteso è proprio Finn, il campione del mondo under 23, che quest'anno sarà impegnato in un calendario misto tra corse per soli under e corse professionistiche.

Il Giro di Sardegna sarà trasmesso ogni giorno in diretta sia da Rai Sport che dalle piattaforme Discovery Plus e HBO Max, con le dirette a partire dalle ore 13.40.