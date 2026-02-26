Sofia Goggia ha tracciato un bilancio a metà stagione dopo le prove cronometrate di Soldeu, dove ha ottenuto il terzo tempo nella seconda e ultima sessione in vista della discesa libera. La sciatrice bergamasca ha sottolineato l’intensità del calendario: “nei prossimi dieci giorni abbiamo sei gare, un volume di stress da gestire: di fatto per la velocità siamo appena a metà stagione”. Nonostante la pressione, ha aggiunto di sentirsi fiduciosa per il finale di stagione.

Prove solide e fiducia nel finale di stagione

Goggia ha confermato la sua competitività in pista, replicando il terzo tempo anche nella seconda prova cronometrata, con un ritardo di 82 centesimi dalla leader Nina Ortlieb.

Ha evidenziato condizioni favorevoli della neve, dura e compatta, ideali per sciare, e ha sottolineato l’importanza di restare concentrata: “Ogni giorno bisogna stare sul pezzo, c’è molto da lottare”. Ha inoltre spiegato di essere arrivata direttamente dopo il gigante olimpico per trovare il giusto “mood” e ha espresso fiducia per le gare che verranno, auspicando di esprimersi al meglio in ogni appuntamento.

Il contesto della stagione e il ruolo delle Olimpiadi

La stagione di Coppa del Mondo 2025‑2026, iniziata a Sölden il 25 ottobre 2025 e in corso fino al 25 marzo 2026, ha visto un’interruzione per le Olimpiadi di Milano‑Cortina, che non hanno influito sulla classifica di Coppa. Goggia, attualmente settima nella classifica generale, guida la graduatoria di supergigante, confermando la sua forza in questa specialità.

La tappa di Soldeu apre la fase finale della stagione

La tappa di Soldeu, in Andorra, ha aperto la fase finale della stagione con una discesa libera seguita da due superG. Nella prima prova cronometrata, Goggia aveva già ottenuto il terzo tempo, confermando la sua costanza. Federica Brignone, sua compagna di squadra, ha scelto di non partecipare alla seconda prova per preservare il ginocchio in vista delle gare consecutive.

La Coppa del Mondo femminile 2025‑2026 è caratterizzata da una stagione intensa e ricca di appuntamenti, con Goggia che si conferma protagonista, soprattutto in supergigante, e pronta a gestire lo stress del finale con fiducia e determinazione.