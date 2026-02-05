Oscar Hiljemark è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Pisa. Il tecnico svedese, classe 1992, prende il posto di Alberto Gilardino sulla panchina della squadra toscana. La società ha comunicato che Hiljemark ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva.

La carriera di Hiljemark

Hiljemark, dopo una carriera da calciatore interrotta a ventotto anni per problemi fisici, ha iniziato il suo percorso da allenatore come assistente e poi come capo allenatore in Danimarca, all’Aalborg. Successivamente è tornato in Svezia all’Elfsborg, dove ha ottenuto piazzamenti importanti in Allsvenskan e partecipazioni all’Europa League.

Il nuovo progetto del Pisa

La scelta di affidare la guida tecnica a Hiljemark rappresenta un nuovo capitolo per il Pisa, che punta a costruire un progetto a lungo termine con il giovane allenatore svedese. La società ha espresso fiducia nelle capacità di Hiljemark, sottolineando la volontà di dare continuità e stabilità alla squadra.

Il Pisa, con questa nomina, guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e di affrontare con determinazione le prossime sfide del campionato.