La storica corsa della nazionale femminile italiana di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina si interrompe ai quarti di finale. Le azzurre, per la prima volta così avanti nel torneo olimpico, sono state sconfitte per 6‑0 dagli Stati Uniti alla Milano Rho Ice Hockey Arena.

Primo tempo combattuto, poi il crollo

Nel primo tempo l’Italia ha tenuto testa alle favoritissime statunitensi, sfiorando anche il vantaggio ma chiudendo in svantaggio per 1‑0. Nella seconda frazione, però, le statunitensi hanno dilagato con cinque reti, fissando il punteggio sul definitivo 6‑0.

Nel terzo tempo le americane hanno controllato la partita senza concedere nulla.

Le marcature decisive

Le reti statunitensi sono state realizzate da Keller, Coyne (doppietta), Edwards, Curl e Bilka. Le azzurre, guidate da coach Bouchard, hanno così visto interrompersi il loro percorso olimpico, mentre gli Stati Uniti proseguono imbattuti verso la semifinale.

La prestazione delle azzurre

Le azzurre hanno resistito nel primo tempo grazie a una prestazione di rilievo del portiere Gabriella Durante, che ha neutralizzato diverse occasioni, tra cui un tiro ravvicinato di Murphy. Il secondo drittel ha visto l’esplosione offensiva degli Stati Uniti: in cinque minuti le americane hanno segnato quattro reti, con Coyne protagonista, e hanno chiuso il periodo con il sesto gol firmato da Curl e Bilka. Il terzo tempo è stato un lungo conto alla rovescia fino all’ovazione finale del pubblico per le azzurre, che salutano il torneo con la prima storica qualificazione ai quarti di finale.