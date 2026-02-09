Alla Milano Rho Ice Arena si è disputata una partita chiave del girone B del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 tra Italia e Giappone. Le azzurre, guidate dall’head coach Bouchard, sono scese in campo determinate a ottenere un risultato positivo per continuare a inseguire la qualificazione ai quarti di finale.

Una sfida combattuta

La partita tra Italia e Giappone si è rivelata intensa e combattuta, con entrambe le squadre impegnate a cercare il vantaggio. Le azzurre hanno mostrato carattere e determinazione, cercando di sfruttare al meglio le occasioni create durante il match.

Il Giappone, dal canto suo, ha risposto con una difesa solida e rapide ripartenze, rendendo la sfida equilibrata e avvincente per il pubblico presente.

Il cammino dell’Italia nel torneo

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge dal 5 al 19 febbraio e vede l’Italia inserita nel girone B insieme a Giappone, Germania, Svezia e Francia. Le prime tre classificate del girone accederanno ai quarti di finale, dove affronteranno le migliori del girone A. L’Italia, tornata alle Olimpiadi dopo vent’anni, ha già affrontato la Francia all’esordio e la Svezia nella seconda giornata, e la sfida contro il Giappone rappresenta un passaggio importante nel percorso delle azzurre.

Obiettivi e prospettive

La squadra italiana punta a ottenere uno dei primi tre posti del girone per accedere ai quarti di finale. La Svezia ha già ottenuto la qualificazione, ma le azzurre continuano a lottare con determinazione per raggiungere un traguardo storico. Il torneo prosegue con altre sfide decisive che determineranno la classifica finale del girone B e le squadre che avanzeranno nella competizione.