Lunedì 9 febbraio, la nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio affronta il Giappone nella terza giornata del girone B alle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026. L’incontro, che si svolge alla Milano Rho Ice Arena con inizio alle 12.10, rappresenta un appuntamento cruciale per le azzurre, che puntano a conquistare uno dei tre posti disponibili per i quarti di finale.

Il cammino delle azzurre

Le italiane, guidate dall’head coach Eric Bouchard, hanno iniziato il torneo con una storica vittoria per 4‑1 contro la Francia, la prima affermazione femminile dell’Italia nella storia delle Olimpiadi invernali.

Successivamente, però, sono state sconfitte nettamente dalla Svezia per 6‑1, cedendo nel secondo periodo dopo aver tenuto testa nel primo.

Il Giappone e il contesto del girone

Il Giappone, avversario odierno, ha vinto all’esordio contro la Francia per 3‑2 in volata, ma ha poi perso contro la Germania. Attualmente, Italia, Svezia e Giappone sono a pari punti nel girone B, rendendo la partita di oggi decisiva per le ambizioni azzurre.

Il torneo olimpico femminile di hockey

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio si svolge a Milano dal 5 al 19 febbraio 2026. Nel girone B, solo tre delle cinque squadre accederanno ai quarti di finale, rendendo ogni partita fondamentale per la qualificazione.

Il Giappone, alla sua quinta partecipazione olimpica, ha ottenuto in passato tre sesti posti e un settimo. Nella preparazione verso Milano‑Cortina, le nipponiche hanno affrontato l’Italia in due amichevoli ad agosto, entrambe vinte dal Giappone per 3‑2 e 4‑3.