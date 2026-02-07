Italia e Svezia si affrontano oggi nella fase a gironi dell’hockey su ghiaccio femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’incontro, che si disputa all’IHO Arena Milano Santagiulia alle ore 14.40, rappresenta un momento cruciale per il cammino delle azzurre verso i quarti di finale.

Il contesto e le premesse

Le azzurre arrivano a questa sfida dopo un esordio storico nel girone B. Hanno infatti battuto la Francia per 4-1, dimostrando grande determinazione nel reagire al vantaggio iniziale delle transalpine. Le reti italiane sono state siglate da Kayla Tutino, Rebecca Roccella, Matilde Fantin e Kristin Rovere.

Anche la Svezia ha esordito con una vittoria per 4-1 contro la Germania. Le scandinave hanno subito il gol iniziale di Jobst-Smith dopo otto minuti, ma sono riuscite a ribaltare il risultato grazie a Lina Ljungblom, autrice anche della rete del vantaggio. La partita è stata poi chiusa dai gol di Mira Jungaker e Thea Johansson.

In palio non solo i punti

La partita odierna è già decisiva ai fini della qualificazione. Una vittoria permetterebbe a una delle due squadre di salire a quota sei punti, consolidando la leadership del girone e avvicinando significativamente il passaggio ai quarti di finale. Al momento, Italia, Svezia e Giappone sono appaiate a tre punti, con la differenza reti favorevole alle prime due.

Le parole del tecnico

Il commissario tecnico Eric Bouchard ha sottolineato il valore del gruppo: “Questa squadra è speciale, c’è una compattezza che ricorda quella di una famiglia. Tutte si sostengono a vicenda e questo sarà fondamentale per affrontare una squadra del calibro della Svezia.”

La reazione azzurra e il senso di squadra

Il successo contro la Francia ha evidenziato la capacità delle azzurre di reagire prontamente agli svantaggi e di gestire con sicurezza il gioco. Il tecnico ha ribadito il forte senso di squadra come elemento chiave per sorprendere le scandinave davanti al pubblico di casa.