La Svizzera ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, imponendosi per 2‑1 sulla Svezia ai supplementari. La rete decisiva è stata siglata da Müller.

Una finale per il terzo posto combattuta

La partita è iniziata con grande tensione. Nel primo tempo, le due squadre hanno faticato a creare occasioni significative, registrando appena cinque tiri in porta per la Svizzera e otto per la Svezia. Un'opportunità in power‑play per le elvetiche al 15:49 non è stata sfruttata, e la frazione si è chiusa sullo 0‑0.

Nel secondo periodo, la Svezia è riuscita a sbloccare il risultato al 31:40. Dalla distanza, Jungåker ha trovato la rete che ha portato le scandinave in vantaggio. La Svizzera ha reagito prontamente al 35:40: Leeman ha recuperato il disco nel terzo offensivo, ha combinato con Marti e ha siglato il gol del pareggio, riportando il match in perfetto equilibrio.

Il gol di Müller regala il bronzo

Il terzo tempo ha visto un aumento delle occasioni, soprattutto per la Svezia, che ha totalizzato tredici tiri contro i sei della Svizzera. Nonostante ciò, il punteggio è rimasto invariato, costringendo le squadre ai supplementari. In questa fase cruciale, con solo un portiere e tre giocatrici di movimento per squadra, Müller ha trovato lo spazio necessario.

Ricevuto il disco da Wey nel terzo difensivo, ha superato un'avversaria e ha segnato sotto la traversa il gol del 2‑1. Questa rete ha consegnato alla Svizzera la medaglia di bronzo, la seconda nella sua storia dopo quella ottenuta a Sochi 2014.

Il bronzo svizzero e l'attesa svedese

La Svezia, dopo una drammatica finale per il bronzo decisa ai supplementari, ha visto sfumare la medaglia. Il gol decisivo è arrivato a meno di un minuto dalla fine del tempo extra. Per la Svezia, questa sconfitta interrompe un'attesa di vent’anni per un podio olimpico femminile, l'ultimo risaliva infatti al 2006.