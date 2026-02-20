Stati Uniti d’oro nell’hockey femminile. Le americane hanno conquistato il titolo olimpico battendo il Canada 2-1 ai supplementari, in una finale combattuta all’Arena Santa Giulia. Le canadesi erano passate in vantaggio con una rete di O’Neill, ma le statunitensi hanno pareggiato a due minuti dalla fine del terzo tempo grazie a Knight, prima del golden goal di Keller in overtime, che ha regalato il terzo oro olimpico nella disciplina alle Usa.

La partita e i momenti chiave

Il Canada ha aperto le marcature nella seconda frazione con una rete in inferiorità numerica di Kristin O’Neill.

Le americane hanno resistito fino agli ultimi minuti, quando Hilary Knight ha trovato il pareggio a due minuti dalla sirena del terzo tempo. In overtime, Megan Keller ha segnato il golden goal, completando la rimonta e consegnando l’oro alle statunitensi.

Contesto e significato

Si tratta del terzo oro olimpico per gli Stati Uniti nell’hockey femminile, dopo quelli conquistati a Nagano 1998 e PyeongChang 2018. La vittoria conferma la supremazia nella storica rivalità con il Canada, che ha ceduto l’oro dopo una finale combattuta.

La rivalità Usa-Canada

La finale ha rappresentato l’ennesimo capitolo della storica rivalità tra Usa e Canada, protagoniste di sette delle otto finali olimpiche di hockey femminile.

Il pareggio di Knight è arrivato con un’azione in superiorità numerica, mentre il golden goal di Keller è stato segnato 4’07” nel periodo di overtime. Il Canada, che aveva condotto per gran parte della partita, ha comunque confermato la propria costanza medagliata nel torneo femminile.