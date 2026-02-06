Il Giappone ha avuto la meglio sulla Francia per 3-2 in una partita emozionante, risolta negli ultimi quattro minuti e valida per il Gruppo B del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il titolo originale dell'articolo è "Giappone supera la Francia in volata nel femminile di hockey su ghiaccio", mentre il sottotitolo recita "Una partita decisa negli ultimi minuti regala alle nipponiche il successo nel Gruppo B".

La cronaca dell’incontro

La sfida, disputata alla Milano Rho Ice Hockey Arena, è iniziata con un ritmo elevato e numerose conclusioni verso le porte difese da Philbert e Masuhara, ma il primo tempo si è chiuso sullo 0-0.

Nella seconda frazione, il botta e risposta tra Ukita e Baudrit ha fissato il punteggio sull’1-1 dopo 40 minuti.

Il match si è riacceso negli ultimi quattro minuti: al 56’ Makoto Ito ha segnato il gol del 2-1, costringendo la Francia a togliere il portiere. La mossa ha però avuto esito negativo, perché al 57’ Maeda ha firmato il 3-1. Nel finale, de Serres ha accorciato le distanze, ma non c’è stato più tempo per un ulteriore ribaltamento.

Conseguenze e contesto

Con questa vittoria, il Giappone conquista il primo successo nel torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio e si porta momentaneamente in testa al Gruppo B insieme all’Italia e alla Svezia, pur con una differenza reti inferiore. Per la Francia, invece, è la seconda sconfitta in altrettante partite, che rende quasi certa l’eliminazione.

Il percorso di "Smile Japan"

Il Giappone, noto come "Smile Japan", ha già dimostrato il proprio valore nelle qualificazioni olimpiche, chiudendo imbattuto il torneo di qualificazione finale del Gruppo G con una vittoria per 4-1 sulla Cina, che ha garantito loro l’accesso alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.