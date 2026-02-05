L’Italia femminile di hockey su ghiaccio si prepara al suo esordio olimpico nel torneo di Milano Cortina 2026. L’appuntamento è fissato per giovedì alle 14.40, quando le azzurre affronteranno la Francia nella prima giornata del Gruppo B. La squadra, guidata da Eric Bouchard, scenderà sul ghiaccio della Santa Giulia Ice Hockey Arena con l’ambizione di iniziare con il piede giusto un percorso che si preannuncia storico.

Composizione della squadra e protagoniste

Il roster italiano rappresenta un interessante mix di talento, unendo atlete nate e formate in Italia a giocatrici con origini italiane e un bagaglio di formazione nordamericana o europea.

Tra le atlete di maggiore spicco figurano Laura Fortino, Franziska Stocker e Amie Fielding Varano, attualmente in forza nel campionato svedese. La squadra è guidata dalla capitana Nadia Mattivi, mentre tra le giovani promesse si distinguono Matilde Fantin e Kristin Della Rovere. Il compito di difendere la porta spetterà a Martina Fedel, Gabriella Durante e Margherita Ostoni.

La Francia e il contesto del match

Nel ranking mondiale, la Francia si posiziona al quattordicesimo posto, precedendo l’Italia, diciassettesima. Le transalpine faranno il loro debutto olimpico presentando un roster internazionale, che include l’attaccante Chloè Aurard‑Bushee e la capitana Lore Baudrit. Tra i pali, la portiera Alice Philbert è già conosciuta al pubblico italiano per la sua militanza nelle Eagles Bolzano.

Il percorso verso le Olimpiadi

La preparazione della nazionale italiana è stata scandita da una serie di risultati incoraggianti. La squadra ha conquistato la vittoria nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo B in Scozia, mantenendo la porta inviolata. Sono seguiti test equilibrati contro il Giappone, successi netti contro Slovacchia, Norvegia e Austria, e una lunga trasferta in Canada caratterizzata da allenamenti intensi e amichevoli concluse senza sconfitte. Rientrate in Italia a metà gennaio, le azzurre hanno completato la loro preparazione con un raduno a Egna e gli ultimi allenamenti a Milano.

Obiettivi e aspettative

Il debutto contro la Francia è considerato un match decisivo. L’obiettivo primario è chiudere tra le prime tre del girone per accedere ai quarti di finale, un traguardo che la nazionale femminile italiana non ha mai raggiunto nella sua storia.

Il calendario del girone prevede poi le sfide contro Svezia (7 febbraio), Giappone (9 febbraio) e Germania (10 febbraio).

La vigilia del match

La vigilia del match è stata caratterizzata da un clima di fiducia e compattezza all’interno del gruppo. La capitana Nadia Mattivi ha sottolineato la qualità degli allenamenti svolti a Milano, evidenziando la concentrazione della squadra e la capacità di gestire le distrazioni legate a un contesto unico come quello olimpico. "Siamo una famiglia e pensiamo solo all’hockey", ha affermato Mattivi. Riguardo al debutto contro la Francia, la capitana ha previsto una partita molto veloce, con una possibile emozione iniziale da gestire, ma ha ribadito la piena consapevolezza delle proprie capacità: "Ci prepariamo da mesi per questo momento e la fiducia non manca".