L'Italia e la Slovacchia si sono affrontate alla Rho Ice Arena nel secondo impegno del torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano‑Cortina 2026. Dopo la prestazione contro la Svezia, gli azzurri hanno ceduto per 1‑2, ma hanno dimostrato grande determinazione e capacità di reazione.

Una partita combattuta e una reazione d’orgoglio

Nel secondo periodo la Slovacchia ha preso il largo con due reti, sfruttando la pressione offensiva e le occasioni create. L’Italia, tuttavia, non si è arresa e ha trovato il gol della speranza in power play grazie a Bradley, che ha accorciato le distanze con un tap‑in dopo un tiro di Pietroniro respinto dal palo.

Questo gol ha rappresentato un momento di svolta emotiva per la squadra.

Fadani protagonista tra i pali

Il portiere Fadani si è distinto come uno dei protagonisti della partita, realizzando parate decisive che hanno mantenuto in corsa gli azzurri nei momenti più critici. Nonostante la costante pressione slovacca, la difesa italiana ha mostrato ordine e sacrificio, consentendo alla squadra di rimanere in partita fino al fischio finale.

Contesto e prospettive

Questa sfida era il secondo match del Gruppo B per l’Italia, dopo l’esordio contro la Svezia, conclusosi con una sconfitta per 2‑5 nonostante un avvio promettente. In precedenza, il portiere Damian Clara, classe 2005, aveva brillato con 46 parate e una percentuale di salvataggio del 93 %, uscendo poi per un lieve affaticamento muscolare.

Oggi è sceso in campo il vice Fadani, che ha risposto con una prestazione solida.

La partita in diretta

La partita è iniziata alle 12.10 ed è stata trasmessa in diretta su Rai Sport e Rai Play. La Slovacchia, reduce da una vittoria per 4‑1 contro la Finlandia, si è confermata un avversario ostico. Tuttavia, l'Italia ha dimostrato di poter competere ad alto livello, mostrando un carattere e una determinazione notevoli.