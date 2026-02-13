Italia-Slovacchia: l'hockey azzurro cerca il riscatto olimpico

L'Italia e la Slovacchia si sfidano oggi, venerdì 13 febbraio, nella seconda partita del Gruppo B del torneo olimpico maschile di hockey su ghiaccio. Dopo un esordio convincente, pur con la sconfitta per 5-2 contro la Svezia, gli azzurri guidati da Jukka Jalonen scendono nuovamente sul ghiaccio della Rho Ice Arena alle 12:10, con l'ambizione di continuare a stupire.

Il contesto della sfida

Nel suo debutto olimpico, l'Italia ha dimostrato grande carattere, tenendo testa alla Svezia. La squadra è andata in vantaggio con Luca Frigo e ha lottato fino agli ultimi minuti, sostenuta da una prestazione eccezionale del portiere Damian Clara.

Quest'ultimo, autore di 46 parate, è stato costretto a uscire precauzionalmente per un lieve affaticamento muscolare, ma ha comunque mostrato la determinazione dell'intero team.

Condizioni degli azzurri e avversario

Il giovane portiere Clara, classe 2005 e già selezionato al draft NHL dagli Anaheim Ducks, ha accusato un affaticamento di lieve entità e dovrebbe essere regolarmente schierato contro la Slovacchia. Gli slovacchi, guidati da Orszagh, hanno iniziato il torneo con una netta vittoria per 4-1 sulla Finlandia, evidenziando una solida organizzazione sia nel power play che in difesa.

Orario e modalità di visione

La partita Italia-Slovacchia è in programma per le ore 12:10 di oggi, venerdì 13 febbraio, presso la Rho Ice Arena.

L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport e in streaming sulla piattaforma Rai Play. OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale con aggiornamenti costanti.

Calendario e contesto olimpico

Il torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si svolgerà dall'11 al 22 febbraio, con la partecipazione di dodici nazionali, tra cui l'Italia in qualità di paese ospitante. Il percorso degli azzurri nella fase a gironi prevede tre incontri: l'11 febbraio contro la Svezia (ore 21:10), oggi contro la Slovacchia (ore 12:10) e infine sabato 14 febbraio contro la Finlandia (ore 16:40). I risultati ottenuti in questa fase saranno determinanti per l'accesso ai playoff o ai quarti di finale.