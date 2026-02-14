L’Italia affronta una sfida in grande difficoltà contro la Finlandia, valida per il terzo turno del girone di hockey su ghiaccio maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Al termine del primo periodo, gli azzurri si trovano sotto di tre reti, con un avvio estremamente complicato che ha visto i nordici dominare sin dai primi istanti.

Un inizio di partita in salita

La Finlandia ha aperto le marcature già al settimo minuto con Aho, servito da un preciso assist di Rantanen. L’Italia ha tentato una reazione, ma al decimo minuto Granlund ha raddoppiato approfittando di un rebound.

Poco dopo, all’undicesimo minuto, Kakko ha siglato il tris, sfruttando una difesa azzurra apparsa troppo passiva. Il portiere italiano Clara, nonostante alcuni ottimi interventi nei minuti iniziali, non ha potuto opporsi alla manifesta superiorità finlandese.

Contesto e rilevanza del match

La partita, in scena all’Arena Santagiulia di Milano, riveste un’importanza cruciale per il prosieguo del torneo. Sia per l’Italia che per la Finlandia, la differenza reti e il numero di gol fatti potrebbero rivelarsi determinanti per la composizione del tabellone dei quarti di finale. La Finlandia, squadra composta quasi interamente da giocatori militanti in NHL (con la sola eccezione del terzino Lehtonen), si presenta come una compagine di altissimo livello, reduce dall’oro olimpico di Pechino 2022, conquistato proprio sotto la guida dell’attuale allenatore azzurro Jukka Jalonen.

La forza della Finlandia

La rappresentativa finlandese scende sul ghiaccio di Milano Cortina con un roster di altissimo profilo: ventiquattro dei venticinque convocati giocano nella NHL, un dato che testimonia la profondità e la qualità della squadra. Solo il terzino Lehtonen milita in Svizzera. Questo gruppo ambisce a bissare il successo olimpico ottenuto a Pechino 2022.