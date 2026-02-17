L’Italia dell’hockey su ghiaccio maschile saluta i Giochi Olimpici di Milano‑Cortina dopo la sconfitta per 3‑0 contro la Svizzera. La sfida, disputata alla Milano Rho Ice Hockey Arena, metteva in palio l’accesso ai quarti di finale, ma ha visto gli azzurri cedere di fronte alla determinazione elvetica.

La partita decisiva

Il match si è rivelato subito in salita per la squadra italiana. La Svizzera ha sbloccato il risultato con Kurashev dopo appena un minuto e diciannove secondi, per poi raddoppiare con Josi all’undicesimo minuto del primo tempo.

Nel secondo periodo, l’Italia ha mostrato un maggiore equilibrio, ma non è riuscita a concretizzare le occasioni create. Nel terzo tempo, in superiorità numerica, Hischier ha chiuso i conti al 46’, siglando il definitivo 3‑0.

Bilancio del torneo

Con questa sconfitta, l’Italia conclude il torneo olimpico con un bilancio di quattro ko in altrettante partite. Il percorso degli azzurri ha visto le sconfitte per 5‑2 contro la Svezia, 3‑2 contro la Slovacchia, 11‑0 contro la Finlandia e, infine, il 3‑0 contro la Svizzera.

La prestazione degli azzurri

La Svizzera, forte di una superiorità tecnica e fisica evidente, ha gestito la partita con ordine e determinazione, conquistando meritatamente il pass per i quarti di finale, dove affronterà la Finlandia.

Nonostante il risultato finale, il portiere azzurro Damian Clara si è distinto tra i protagonisti della gara, con interventi decisivi che hanno evitato un passivo più pesante per la squadra italiana, dimostrando notevole impegno nonostante l'esito sfavorevole.