Il Blue Team dell’hockey su ghiaccio maschile si prepara a scendere nuovamente in pista per il secondo impegno nel Gruppo B del torneo olimpico. L’Italia affronterà la Slovacchia alla Milano Rho Ice Hockey Arena, in un appuntamento fissato per le ore 12.10, una sfida che si annuncia cruciale per le speranze di qualificazione.

Un esordio incoraggiante

Nella partita inaugurale, gli azzurri hanno affrontato la Svezia con grande determinazione, riuscendo addirittura a passare in vantaggio in apertura. Il portiere Damian Clara, classe 2005, ha compiuto 46 parate con una percentuale di interventi del 93%, prima di uscire per un lieve affaticamento muscolare.

Nonostante la rimonta svedese, conclusasi con un 5-2 finale, la prestazione ha lasciato il segno per intensità e carattere.

La Slovacchia, avversario ostico

Dall’altra parte, la Slovacchia arriva al match forte di un convincente successo per 4-1 contro la Finlandia. Gli slovacchi hanno mostrato solidità soprattutto nella gestione del power play e nella fase difensiva, concedendo un solo gol agli avversari. Per l’Italia si prospetta dunque una sfida impegnativa, ma non impossibile.

Il match di oggi rappresenta una tappa fondamentale per le ambizioni azzurre nel torneo: una vittoria potrebbe rilanciare le speranze di passaggio del turno, mentre una sconfitta renderebbe il cammino ancora più complicato.

Contesto e curiosità olimpiche

Il torneo maschile di hockey su ghiaccio si svolge a Milano e Cortina dal 11 al 22 febbraio 2026, con l’Italia qualificata di diritto come paese ospitante. Le partite si disputano tra l’Arena Santa Giulia e il Milano Ice Park a Rho, strutture realizzate appositamente per i Giochi.

In un curioso episodio di cronaca, un latitante slovacco ricercato da sedici anni è stato arrestato a Milano mentre era venuto a tifare la sua nazionale. L’uomo, destinatario di un mandato di cattura per furti commessi nel 2010, è stato individuato grazie a un alert da una struttura ricettiva e trasferito al carcere di San Vittore per scontare undici mesi e sette giorni di reclusione.