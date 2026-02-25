La Nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio si prepara al Mondiale Top Division con un intenso programma di sette amichevoli, distribuite tra aprile e maggio. Questi incontri sono finalizzati alla preparazione dell’appuntamento iridato che si terrà in Svizzera e Germania.

Calendario delle amichevoli

Il percorso di avvicinamento al Mondiale prevede una serie di test di alto livello. Si parte giovedì 16 aprile con la sfida contro l’Austria, che si disputerà in trasferta, con sede e orario ancora da definire. Successivamente, sono previste due incontri con la Francia ad Angers: sabato 25 aprile alle ore 20:00 e domenica 26 aprile alle ore 16:30.

A seguire, quattro confronti con la Gran Bretagna: giovedì 30 aprile alle ore 19:30 a Milton Keynes, sabato 2 maggio alle ore 19:00 a Nottingham, domenica 10 maggio alle ore 16:30 a Varese e martedì 12 maggio alle ore 19:45, sempre a Varese.

Obiettivo preparazione e contesto

Queste sette amichevoli rappresentano un banco di prova fondamentale per il Blue Team. L’obiettivo è consolidare la propria competitività in vista del Mondiale Top Division, in programma dal 15 al 31 maggio a Zurigo e Friburgo. Il doppio confronto con la Francia ad Angers e le sfide con la Gran Bretagna offriranno occasioni preziose per testare schemi di gioco e affiatamento tra i giocatori, prima della partenza per la Svizzera.

Contesto delle sfide

