Martedì 17 febbraio, alle ore 12.10, presso la Milano Rho Ice Hockey Arena, l’Italia di hockey su ghiaccio affronterà la Svizzera in un match “dentro o fuori”, decisivo per l’accesso ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita segna l’inizio della fase ad eliminazione diretta per il torneo maschile.

Gli Azzurri hanno concluso la fase a gironi al dodicesimo posto, collezionando tre sconfitte: 5-2 contro la Svezia, 3-2 contro la Slovacchia e un netto 11-0 contro la Finlandia. La Svizzera, invece, ha terminato la propria prima fase al quinto posto nel Gruppo A, con una vittoria per 4-0 sulla Francia, una sconfitta per 5-1 contro il Canada e un successo per 4-3 all’overtime contro la Repubblica Ceca.

Il percorso delle due squadre

L’Italia ha affrontato un girone impegnativo, chiudendo al dodicesimo posto con quattro gol segnati e diciannove subiti. La Svizzera, pur non accedendo direttamente ai quarti, ha dimostrato solidità e qualità, conquistando cinque punti nel proprio raggruppamento.

Il momento chiave: dentro o fuori

La posta in palio è altissima: la squadra vincente accederà ai quarti di finale, dove affronterà la Finlandia mercoledì 18 febbraio alle ore 18.10. Gli Azzurri, guidati da Jukka Jalonen, si misurano con un avversario di grande esperienza, forte di numerosi giocatori provenienti dalla NHL. L’attaccante Giovanni Morini ha sottolineato l’importanza della prova: “Serviranno altri sessanta minuti di sacrificio da parte nostra, dobbiamo ritrovare l’intensità messa sul ghiaccio con Svezia e Slovacchia e poi potremo crearci le nostre possibilità”.

La forza della Svizzera

La Svizzera schiera diversi giocatori di alto livello, tra cui si annoverano Roman Josi, Akira Schmid, Jonas Siegenthaler, Timo Meier, Tim Berni, Janis Moser, Nino Niederreiter, Philip Kuraschek, Pius Suter e Nico Hischier. L’Italia, reduce da tre sconfitte, parte sfavorita ma con la determinazione di chi non ha nulla da perdere, puntando a un risultato a sorpresa.