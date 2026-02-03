La Nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio si prepara ad affrontare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con determinazione e consapevolezza delle sfide. Come ha sottolineato Jason Seed, membro del Blue Team: “Siamo ai Giochi in qualità di paese ospitante, va bene. Ma quando entreremo in pista dovremo dimenticarci di questo; ognuno di noi vuole di più che la semplice presenza.”
Il pensiero di Seed riflette lo spirito della squadra allenata da Jukka Jalonen: pur consapevoli di affrontare una “Mission Impossible”, nessuno intende presentarsi come vittima sacrificale.
L’obiettivo dichiarato è quello di essere competitivi almeno in una partita, in un torneo di altissimo livello che vedrà la partecipazione di formazioni con roster interamente composti da giocatori NHL.
Un’occasione per entusiasmare il pubblico
La Nazionale punta non solo a competere, ma anche a entusiasmare e appassionare il pubblico italiano. La squadra dovrà agire da ambasciatrice del movimento, con l’obiettivo di rilanciarlo e infondergli nuova linfa vitale nei prossimi anni.
Contesto e prospettive future
Il torneo olimpico maschile si svolgerà dall’11 al 22 febbraio 2026. L’Italia è inserita nel Gruppo B insieme a Svezia, Slovacchia e Finlandia. Dopo la fase a gironi, la squadra affronterà i playoff per accedere ai quarti di finale.
Il ritorno nella Top Division ai Mondiali di fine maggio in Svizzera rappresenta un ulteriore segnale della crescita del gruppo azzurro.
La partecipazione alle Olimpiadi è un’occasione unica per l’Italia maschile, che torna alla rassegna a cinque cerchi dopo vent’anni di assenza. Il torneo offrirà un palcoscenico di altissimo livello, con la presenza di giocatori NHL per la prima volta dopo Sochi 2014. La squadra italiana, pur consapevole delle difficoltà, punta a lasciare il segno, almeno in una partita, e a costruire un futuro più solido per l’hockey su ghiaccio nel nostro Paese.