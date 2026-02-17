L’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio conclude la sua avventura ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026 con una sconfitta per 3‑0 contro la Svizzera. Nonostante l’eliminazione, la squadra esce a testa alta grazie a una prova di grande impegno e dignità.

La partita decisiva

All’Arena di Milano Rho, la Svizzera si impone con merito, chiudendo il match già nel primo tempo. Dopo appena un minuto e diciannove secondi, Kurashev firma il tap-in vincente. Poco dopo, in power play, Josi raddoppia. Nonostante la pressione costante degli elvetici, il portiere azzurro Damian Clara compie parate decisive, mantenendo il punteggio sul 2‑0 fino all’intervallo.

Nel terzo periodo, la Svizzera chiude i conti con Hischier, che segna dopo soli sei secondi in superiorità numerica. Clara continua a difendere con efficacia, limitando il passivo e consentendo all’Italia di chiudere con dignità.

Un bilancio di valore

Gli azzurri salutano i Giochi con quattro sconfitte consecutive: contro Svezia, Slovacchia, Finlandia e Svizzera. Tuttavia, le prime tre sono state “onorevoli”, con prestazioni combattive e momenti di equilibrio contro avversarie di alto livello. L’eliminazione arriva al primo turno del tabellone a eliminazione diretta, ma la squadra lascia il ghiaccio con applausi meritati.

Il cammino degli azzurri

L’Italia aveva chiuso la fase a gironi al dodicesimo posto, con quattro gol segnati e diciannove subiti, classificandosi quarta nel girone B. La Svizzera, invece, aveva concluso seconda nel gruppo A, dietro al Canada, guadagnandosi l’accesso diretto ai quarti di finale.