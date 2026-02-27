I campioni olimpici statunitensi di hockey su ghiaccio sono intervenuti per stemperare le polemiche scaturite da una battuta del presidente Donald Trump. Gli atleti hanno voluto ribadire il loro profondo rispetto e affetto nei confronti della squadra femminile, porgendo anche le proprie scuse per la reazione iniziale che ha innescato il dibattito.

La battuta presidenziale e la reazione

La vicenda ha avuto origine durante una conversazione telefonica tra il presidente Trump e la squadra maschile, fresca vincitrice della medaglia d’oro. Nel corso della chiamata, Trump ha scherzato: “Sapete che devo invitare anche le donne, altrimenti rischio la procedura di impeachment, vero?”.

Questa battuta, percepita come di cattivo gusto dalle atlete, ha rapidamente sollevato un vespaio di critiche, acuite dal fatto che nello spogliatoio maschile si sono udite delle risate.

Le scuse degli atleti e il sostegno alla squadra femminile

Charlie McAvoy, uno degli atleti, ha dichiarato: “Mi dispiace per come abbiamo reagito in quel momento. Sapete, le cose sono successe davvero in fretta. Se conoscete il rapporto che abbiamo con la squadra femminile e come le abbiamo supportate, non riflette certamente ciò che proviamo”. Sulla stessa linea, Matthew Tkachuk ha sottolineato la stretta vicinanza tra le squadre maschile e femminile: “Abbiamo guardato altri eventi insieme. Siamo andati e abbiamo fatto il tifo.

Amiamo la squadra femminile, e la squadra femminile ha amato noi”.

Brady Tkachuk ha inoltre espresso il suo disappunto per un video generato dall’intelligenza artificiale, pubblicato sull’account TikTok della Casa Bianca, che sembrava denigrare i canadesi. “È chiaramente falso, perché non è la mia voce, non sono le mie labbra a muoversi. Quelle parole non uscirebbero mai dalla mia bocca. Quel video non mi piace”, ha affermato Tkachuk, evidenziando la distanza tra il contenuto del video e la sua persona.

La prospettiva della squadra femminile

La capitana della squadra femminile, Hilary Knight, ha definito la battuta di Trump una “battuta di cattivo gusto”, sottolineando come essa rischiasse di oscurare il successo ottenuto dalle atlete con prestazioni di altissimo livello.

Knight ha manifestato la sua delusione per il fatto che l’attenzione mediatica si fosse concentrata sulla polemica, anziché sui risultati sportivi raggiunti.

A ciò si aggiunge la notizia, riportata da alcune fonti, che cinque atleti della squadra maschile abbiano declinato l’invito alla Casa Bianca. Nonostante ciò, l’intero team ha comunque partecipato al discorso sullo Stato dell’Unione, a testimonianza di un rapporto complesso ma presente.